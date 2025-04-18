Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 131 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
247,47
Економія при броні: -15,43 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
326,35
Економія при броні: -51,61 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
482,06
Економія при броні: -76,75 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
316,40
Економія при броні: -39,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
467,37
Економія при броні: -58,02 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
232,33
Економія при броні: -32,86 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
468,81
Економія при броні: -74,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
325,65
Економія при броні: -59,04 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
481,02
Економія при броні: -87,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
316,43
Економія при броні: -47,61 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
467,41
Економія при броні: -70,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,14
Економія при броні: -30,68 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
318,48
Економія при броні: -51,87 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,44
Економія при броні: -76,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20
Економія при броні: -44,70 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
473,65
Економія при броні: -61,15 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
235,80
Економія при броні: -38,51 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
322,13
Економія при броні: -55,87 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
475,82
Економія при броні: -81,40 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
241,88
Економія при броні: -9,35 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
318,30
Економія при броні: -49,32 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,17
Економія при броні: -72,73 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
473,70
Економія при броні: -83,73 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
325,86
Економія при броні: -59,60 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
481,33
Економія при броні: -86,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20
Економія при броні: -44,70 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80
Економія при броні: -65,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
3.4 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
476,59
Економія при броні: -86,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 40
3.4 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
316,01
Економія при броні: -38,91 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
466,78
Економія при броні: -57,42 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 62
3.5 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
326,66
Економія при броні: -62,61 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
482,51
Економія при броні: -92,54 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
3.5 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн