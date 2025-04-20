Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 130 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,60
Економія при броні: -73,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
321,88
Економія при броні: -55,25 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
475,46
Економія при броні: -81,29 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
297,00
Економія при броні: -29,00 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
437,00
Економія при броні: -41,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
322,00
Економія при броні: -17,28 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
475,64
Економія при броні: -62,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
234,06
Економія при броні: -35,70 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,74
Економія при броні: -53,68 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
472,29
Економія при броні: -77,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
239,53
Економія при броні: -6,98 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
465,56
Економія при броні: -67,96 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
320,99
Економія при броні: -52,43 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
474,15
Економія при броні: -76,55 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80
Економія при броні: -73,40 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
318,94
Економія при броні: -50,38 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
471,12
Економія при броні: -73,52 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
248,27
Економія при броні: -15,70 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
339,61
Економія при броні: -21,47 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
482,51
Економія при броні: -87,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
247,84
Економія при броні: -15,41 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
339,17
Економія при броні: -21,09 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
481,97
Економія при броні: -86,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
245,61
Економія при броні: -13,44 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
335,68
Економія при броні: -18,37 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
478,17
Економія при броні: -82,66 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
339,69
Економія при броні: -21,51 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
482,56
Економія при броні: -87,13 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
297,00
Економія при броні: -31,00 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
437,00
Економія при броні: -45,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,60
Економія при броні: -73,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 47
1.7 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
315,85
Економія при броні: -51,56 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
466,55
Економія при броні: -75,67 грн