Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
235,72
Економія при броні: -32,12 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
475,64
Економія при броні: -72,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80
Економія при броні: -56,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
235,24
Економія при броні: -31,64 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
321,36
Економія при броні: -48,79 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
474,69
Економія при броні: -71,65 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20
Економія при броні: -44,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,00
Економія при броні: -29,40 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
318,30
Економія при броні: -45,73 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,17
Економія при броні: -67,13 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
316,68
Економія при броні: -44,11 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
467,77
Економія при броні: -64,73 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,60
Економія при броні: -56,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
320,75
Економія при броні: -16,72 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
472,75
Економія при броні: -23,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,59
Економія при броні: -21,37 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,10
Економія при броні: -14,37 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
471,35
Економія при броні: -21,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,56
Економія при броні: -46,24 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
472,02
Економія при броні: -55,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
238,07
Економія при броні: -27,70 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
325,22
Економія при броні: -51,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
480,39
Економія при броні: -63,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
0.9 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20
Економія при броні: -44,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 12
1.0 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20
Економія при броні: -44,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
326,50
Економія при броні: -53,18 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
482,28
Економія при броні: -65,39 грн