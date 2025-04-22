Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80
Економія при броні: -65,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20
Економія при броні: -52,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
324,94
Економія при броні: -52,22 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
479,98
Економія при броні: -76,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
238,56
Економія при броні: -16,54 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
325,89
Економія при броні: -34,07 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
481,38
Економія при броні: -30,69 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
242,50
Економія при броні: -11,53 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
321,27
Економія при броні: -48,55 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
474,55
Економія при броні: -71,37 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80
Економія при броні: -65,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
316,07
Економія при броні: -42,78 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
466,87
Економія при броні: -62,90 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
323,87
Економія при броні: -51,15 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
478,40
Економія при броні: -75,22 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,00
Економія при броні: -52,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,07
Економія при броні: -29,28 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
318,39
Економія при броні: -39,15 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,31
Економія при броні: -57,86 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
237,84
Економія при броні: -15,46 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
337,83
Економія при броні: -19,66 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
479,93
Економія при броні: -29,66 грн