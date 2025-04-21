Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
321,15
Економія при броні: -54,41 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
474,37
Економія при броні: -80,21 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
318,42
Економія при броні: -13,76 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
488,70
Економія при броні: -19,07 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
325,98
Економія при броні: -47,08 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
499,53
Економія при броні: -30,62 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,68
Економія при броні: -40,78 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
489,78
Економія при броні: -20,96 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,90
Економія при броні: -69,00 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
336,70
Економія при броні: -21,47 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
482,78
Економія при броні: -90,93 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
324,76
Економія при броні: -22,42 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
479,71
Економія при броні: -33,11 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
327,30
Економія при броні: -24,96 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
483,46
Економія при броні: -36,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
330,93
Економія при броні: -15,70 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
474,51
Економія при броні: -82,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
321,97
Економія при броні: -17,53 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
475,59
Економія при броні: -25,35 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
316,34
Економія при броні: -11,85 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
467,28
Економія при броні: -20,50 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
326,38
Економія при броні: -23,13 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
482,10
Економія при броні: -35,32 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80
Економія при броні: -68,90 грн