Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 172 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
234,26
Економія при броні: -20,66 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
320,01
Економія при броні: -18,08 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
472,70
Економія при броні: -41,34 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,49
Економія при броні: -17,56 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
471,93
Економія при броні: -40,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
239,64
Економія при броні: -34,76 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
339,54
Економія при броні: -22,15 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
501,53
Економія при броні: -32,72 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
234,30
Економія при броні: -21,09 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
320,08
Економія при броні: -26,72 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
472,79
Економія при броні: -41,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
330,94
Економія при броні: -13,64 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
489,81
Економія при броні: -20,19 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
237,80
Економія при броні: -24,04 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
324,85
Економія при броні: -31,49 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
479,84
Економія при броні: -48,43 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
236,63
Економія при броні: -23,42 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
323,26
Економія при броні: -29,65 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
477,49
Економія при броні: -46,08 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
336,19
Економія при броні: -18,97 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
496,98
Економія при броні: -28,04 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
331,15
Економія при броні: -13,93 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
489,83
Економія при броні: -20,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
334,13
Економія при броні: -16,58 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
493,72
Економія при броні: -24,49 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
231,57
Економія при броні: -27,52 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
316,34
Економія при броні: -11,87 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
467,28
Економія при броні: -29,77 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
335,71
Економія при броні: -18,49 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
496,16
Економія при броні: -27,33 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
329,99
Економія при броні: -12,11 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
486,69
Економія при броні: -17,86 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
241,30
Економія при броні: -8,54 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
329,18
Економія при броні: -11,65 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
486,61
Економія при броні: -17,23 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
241,44
Економія при броні: -8,68 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
329,37
Економія при броні: -11,84 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
339,27
Економія при броні: -21,27 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
500,27
Економія при броні: -31,37 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
242,42
Економія при броні: -10,08 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
331,80
Економія при броні: -13,80 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
489,25
Економія при броні: -20,35 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
236,86
Економія при броні: -32,74 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
323,56
Економія при броні: -30,38 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
477,94
Економія при броні: -41,15 грн