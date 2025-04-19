Львів (адресу не вказано)
Доступно в 173 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
238,52
Економія при броні: -16,20 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
325,83
Економія при броні: -57,55 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
481,29
Економія при броні: -84,97 грн
Аптека бам
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,00
Економія при броні: -42,50 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,90
Економія при броні: -60,30 грн
D.s.
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Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
D.s.
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Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
Подорожник
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Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
235,63
Економія при броні: -19,72 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
321,88
Економія при броні: -53,67 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
475,46
Економія при броні: -54,98 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
235,47
Економія при броні: -19,31 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
321,67
Економія при броні: -53,41 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
475,14
Економія при броні: -62,78 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 50 хв
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
Аптека бам
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Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,00
Економія при броні: -42,50 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
Подорожник
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Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
Подорожник
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Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,00
Економія при броні: -42,50 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Львів, вул. Київська, 9
0.9 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 20 хв
Львів, пл. Кропивницького, 2
0.9 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз