Харків (адресу не вказано)
Доступно в 111 аптеках у Харків
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
232,39
Економія при броні: -8,91 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
328,86
Економія при броні: -11,03 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
467,68
Економія при броні: -29,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,07
Економія при броні: -10,29 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
330,13
Економія при броні: -12,21 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
485,38
Економія при броні: -17,95 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,90
Економія при броні: -55,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
232,82
Економія при броні: -9,34 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
317,67
Економія при броні: -44,47 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
468,54
Економія при броні: -66,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,83
Економія при броні: -14,93 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
472,43
Економія при броні: -34,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
322,66
Економія при броні: -17,61 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
476,14
Економія при броні: -38,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
233,61
Економія при броні: -10,13 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
318,58
Економія при броні: -47,13 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,13
Економія при броні: -68,93 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
320,99
Економія при броні: -49,54 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
474,15
Економія при броні: -72,95 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Сумська, 71
2.2 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
317,57
Економія при броні: -38,40 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
469,09
Економія при броні: -56,04 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
324,08
Економія при броні: -19,11 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
478,71
Економія при броні: -62,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, просп. Аерокосмічний, 84
2.3 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Данилевського, 7/6
2.3 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
327,43
Економія при броні: -55,96 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
483,19
Економія при броні: -82,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 60
3.0 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
3.0 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
319,20 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
237,57
Економія при броні: -14,69 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
324,54
Економія при броні: -45,31 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
479,39
Економія при броні: -66,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
327,13
Економія при броні: -22,71 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
482,74
Економія при броні: -32,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
237,02
Економія при броні: -13,54 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
323,24
Економія при броні: -18,51 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
477,00
Економія при броні: -26,28 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
322,17
Економія при броні: -17,62 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
475,41
Економія при броні: -24,60 грн