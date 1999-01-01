Київ
Цефалоспорини другої генерації
J01D C02
Цефуроксим
АТС Класифікація
J
ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01
АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01D
ІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D C
Цефалоспорини другої генерації
J01D C02
Цефуроксим
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Цефуроксим Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №14
Sandoz
від
359,07
грн
в 674 аптеках
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Зіннат®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
від
395,40
грн
в 567 аптеках
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Зіннат®
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
від
260,50
грн
в 472 аптеках
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Цефутил®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер у коробці №10
Фарма Інтернешенал
від
319,00
грн
в 457 аптеках
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Зіннат®
Таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
від
203,84
грн
в 440 аптеках
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Цефутил®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер у коробці №10
Фарма Інтернешенал
від
240,00
грн
в 355 аптеках
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Аксетин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
271,08
грн
в 343 аптеках
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Зіннат®
Гранули для приготування суспензії 125 мг/5 мл флакон для приготування 100 мл суспензії №1
Сандоз
від
362,70
грн
в 293 аптеках
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Аксетин
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 0,75 г флакон №10
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
407,39
грн
в 290 аптеках
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Аксетин
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1,5 г флакон №10
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від
867,86
грн
в 290 аптеках
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Зинацеф®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1,5 г флакон №1
Сандоз
від
217,50
грн
в 288 аптеках
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Євроксим
Порошок для ін'єкцій 750 мг флакон №10
Euro Lifecare
від
1164,15
грн
в 285 аптеках
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Зинацеф®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Сандоз
від
137,21
грн
в 284 аптеках
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Санфур-1500
Порошок для розчину для ін'єкцій 1500 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
від
174,30
грн
в 283 аптеках
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Євроксим
Порошок для ін'єкцій 1,5 г флакон №10
Euro Lifecare
від
1991,40
грн
в 283 аптеках
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Аксеф®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
від
536,72
грн
в 187 аптеках
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Аксеф®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
від
324,17
грн
в 149 аптеках
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Цефуроксим-Дарниця
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Дарниця ФФ
від
53,34
грн
в 48 аптеках
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Цефуроксим-Дарниця
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1500 мг флакон №1
від
95,54
грн
в 31 аптеці
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Ауробіндо Фарма
Брос
Дарница
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Лекхим-Харьков
Лекхім-Харків
Медокемі Лтд
Нобель
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Сандоз
Сенс Лабораторіс
Фарма Інтернешенал
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