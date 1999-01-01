Київ
Цефалоспорини другої генерації
J01D C02

Цефуроксим

АТС Класифікація

JПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

J01АНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯ
J01DІНШІ БЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ
J01D CЦефалоспорини другої генерації
J01D C02Цефуроксим
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Цефуроксим Сандоз®
Цефуроксим Сандоз®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг №14
Sandoz
від 359,07 грн
в 674 аптеках
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Зіннат®
Зіннат®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
від 395,40 грн
в 567 аптеках
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Зіннат®
Зіннат®
Таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
від 260,50 грн
в 472 аптеках
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Цефутил®
Цефутил®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер у коробці №10
Фарма Інтернешенал
від 319,00 грн
в 457 аптеках
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Зіннат®
Зіннат®
Таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
від 203,84 грн
в 440 аптеках
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Цефутил®
Цефутил®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер у коробці №10
Фарма Інтернешенал
від 240,00 грн
в 355 аптеках
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Аксетин
Аксетин
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №10
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 271,08 грн
в 343 аптеках
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Зіннат®
Зіннат®
Гранули для приготування суспензії 125 мг/5 мл флакон для приготування 100 мл суспензії №1
Сандоз
від 362,70 грн
в 293 аптеках
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Аксетин
Аксетин
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 0,75 г флакон №10
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 407,39 грн
в 290 аптеках
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Аксетин
Аксетин
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1,5 г флакон №10
Medochemie Ltd., Cyprus, Europe
від 867,86 грн
в 290 аптеках
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Зинацеф®
Зинацеф®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1,5 г флакон №1
Сандоз
від 217,50 грн
в 288 аптеках
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Євроксим
Євроксим
Порошок для ін'єкцій 750 мг флакон №10
Euro Lifecare
від 1164,15 грн
в 285 аптеках
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Зинацеф®
Зинацеф®
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Сандоз
від 137,21 грн
в 284 аптеках
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Санфур-1500
Санфур-1500
Порошок для розчину для ін'єкцій 1500 мг флакон №1
Сенс Лабораторіс
від 174,30 грн
в 283 аптеках
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Євроксим
Євроксим
Порошок для ін'єкцій 1,5 г флакон №10
Euro Lifecare
від 1991,40 грн
в 283 аптеках
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Аксеф®
Аксеф®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №20
Нобель
від 536,72 грн
в 187 аптеках
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Аксеф®
Аксеф®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Нобель
від 324,17 грн
в 149 аптеках
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Цефуроксим-Дарниця
Цефуроксим-Дарниця
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 750 мг флакон №1
Дарниця ФФ
від 53,34 грн
в 48 аптеках
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Цефуроксим-Дарниця
Цефуроксим-Дарниця
Порошок для приготування ін'єкційного розчину 1500 мг флакон №1
від 95,54 грн
в 31 аптеці
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