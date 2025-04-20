Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 156 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
315,79
Економія при броні: -43,60 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
466,46
Економія при броні: -68,13 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
234,95
Економія при броні: -12,90 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
320,96
Економія при броні: -16,06 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
474,10
Економія при броні: -61,21 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
297,00
Економія при броні: -29,00 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
437,00
Економія при броні: -41,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
231,17
Економія при броні: -8,86 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
315,79
Економія при броні: -11,38 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
466,46
Економія при броні: -15,82 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
317,08
Економія при броні: -28,69 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
468,36
Економія при броні: -69,06 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 125 мг блістер №10
Сандоз
232,33
Економія при броні: -33,88 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
316,95
Економія при броні: -48,29 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
468,18
Економія при броні: -73,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
325,89
Економія при броні: -54,34 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
481,38
Економія при броні: -83,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
317,84
Економія при броні: -13,33 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
487,76
Економія при броні: -18,17 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
297,00
Економія при броні: -29,00 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
437,00
Економія при броні: -41,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
317,57
Економія при броні: -45,34 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
469,09
Економія при броні: -71,38 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,60
Економія при броні: -65,60 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
470,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
3.2 км
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 250 мг блістер №10
Сандоз
317,32
Економія при броні: -12,99 грн
Зіннат® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №10
Сандоз
468,72
Економія при броні: -74,59 грн