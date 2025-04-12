застосовувати обережно пацієнтам із виразковою хворобою шлунка та дванадцятипалої кишки в анамнезі (у зв’язку з можливим підвищенням кислотності шлункового соку), при тяжких захворюваннях серця та нирок, новоутвореннях.

Застосування препарату може призвести до хибнопозитивної проби на уробіліноген з використанням реактиву Ерліха.

Оскільки Гепадиф, капсули, містить лактозу як допоміжну речовину, його не слід застосовувати хворим з лактазною недостатністю, галактоземією або синдромом мальабсорбції глюкози-галактози.

Парентеральне введення вітаміну В 12 може тимчасово впливати на діагностику фунікулярного мієлозу чи перніціозної анемії.

Не можна застосовувати ціанокобаламін із препаратами, які підвищують згортання крові.

Для осіб зі схильністю до тромбоутворення та хворих на стенокардію у процесі лікування необхідно дотримуватись обережності й контролювати згортання крові.

Під час лікування не слід вживати алкогольні напої.

Застосування у період вагітності чи годування грудьми. Негативний вплив препарату у період вагітності чи годування грудьми не зареєстрований, однак при призначенні Гепадифу вагітним або жінкам, які годують грудьми, необхідно ретельно зважити співвідношення користі від застосування препарату з потенційним ризиком для плода/дитини.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами чи роботі з іншими механізмами. Негативний вплив на здатність керувати транспортними засобами або працювати з іншими механізмами не зареєстрований.

Діти

Гепадиф, капсули : досвіду застосування у дітей немає. Гепадиф, порошок для р-ну для ін’єкцій : застосовувати дітям віком від 7 років.