Харків (адресу не вказано)
Доступно в 169 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Гепадиф® порошок для розчину для ін'єкцій 942.05 мг флакон №5
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
753,23
Економія при броні: -25,26 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
229,81
Економія при броні: -8,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
811,50
Економія при броні: -83,00 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
767,39
Економія при броні: -27,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
528,12
Економія при броні: -22,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
798,48
Економія при броні: -40,48 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.8 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
681,68
Економія при броні: -27,61 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
687,51
Економія при броні: -33,54 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
2.0 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА