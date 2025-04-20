Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 58 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
645,00
Економія при броні: -63,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
645,00
Економія при броні: -68,70 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
645,00
Економія при броні: -63,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
737,70
Економія при броні: -2,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
844,80
Економія при броні: -109,90 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
645,00
Економія при броні: -68,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 11
3.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА