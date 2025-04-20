Київ
Гепадиф® (Hepadif)

Гепадиф® (Hepadif)

Кривий Ріг (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 58 аптеках у Кривий Ріг
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
714,66 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
645,00
Економія при броні: -63,00 грн
582,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
743,50 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 18-Б
0.8 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
792,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
734,90 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
787,95 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
675,92 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 18 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
697,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
649,79 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
645,00
Економія при броні: -68,70 грн
576,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 51
1.8 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
782,50 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
645,00
Економія при броні: -63,00 грн
582,00 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Гірничих Інженерів, 10
2.7 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
737,70
Економія при броні: -2,80 грн
734,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
844,80
Економія при броні: -109,90 грн
734,90 грн
Мiська сiмейна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18-Б
2.7 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
486,91 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
675,32 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Центральний, 2-В
3.0 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
708,78 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 32/1
3.1 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
649,22 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
645,00
Економія при броні: -68,70 грн
576,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 11
3.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
734,90 грн
ГоловнаКошикОбране