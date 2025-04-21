Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 63 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
687,84
Економія при броні: -33,59 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Гепадиф® порошок для розчину для ін'єкцій 942.05 мг флакон №5
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
717,94
Економія при броні: -44,01 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
684,70
Економія при броні: -31,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
760,11
Економія при броні: -48,46 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Гепадиф® порошок для розчину для ін'єкцій 942.05 мг флакон №5
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
788,34
Економія при броні: -45,53 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
794,62
Економія при броні: -51,71 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
688,04
Економія при броні: -34,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
689,61
Економія при броні: -35,61 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
677,55
Економія при броні: -23,52 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
792,96
Економія при броні: -49,51 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
696,76
Економія при броні: -43,29 грн