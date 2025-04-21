Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 47 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
689,68
Економія при броні: -35,82 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
844,80
Економія при броні: -104,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
688,30
Економія при броні: -60,59 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
844,10
Економія при броні: -104,20 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
681,75
Економія при броні: -54,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
678,27
Економія при броні: -24,18 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
769,18
Економія при броні: -35,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
844,80
Економія при броні: -104,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
805,76
Економія при броні: -34,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
820,08
Економія при броні: -48,46 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 4
1.0 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
844,80
Економія при броні: -104,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 2-А
1.0 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
823,23
Економія при броні: -51,69 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, пл. Привокзальна, 1
1.1 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
844,80
Економія при броні: -104,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
689,28
Економія при броні: -35,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
804,94
Економія при броні: -42,61 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
2.1 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
844,80
Економія при броні: -104,90 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Волошкова, 7
2.1 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА