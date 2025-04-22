Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Чернігів
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
844,80
Економія при броні: -94,50 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
714,82
Економія при броні: -33,97 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
721,05
Економія при броні: -39,79 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
763,53
Економія при броні: -29,72 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
694,07
Економія при броні: -40,59 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
800,79
Економія при броні: -29,61 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,20
Економія при броні: -61,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
769,03
Економія при броні: -35,22 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167
2.7 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
786,58
Економія при броні: -45,78 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Грушевського Михайла, 167-А
2.7 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 193
2.9 км
Гепадиф® порошок для розчину для ін'єкцій 942.05 мг флакон №5
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Миру, 194
3.0 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 17
3.1 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
228,95
Економія при броні: -11,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 194
3.1 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
844,80
Економія при броні: -94,50 грн