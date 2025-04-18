Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 105 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
739,69
Економія при броні: -46,12 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
677,68
Економія при броні: -24,24 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
821,09
Економія при броні: -29,45 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
541,74
Економія при броні: -46,56 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
708,02
Економія при броні: -23,35 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
454,71
Економія при броні: -20,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
844,10
Економія при броні: -101,70 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
829,47
Економія при броні: -37,92 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
688,89
Економія при броні: -36,77 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
689,94
Економія при броні: -35,65 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
500,96
Економія при броні: -19,36 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
3.3 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.3 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
686,86
Економія при броні: -32,47 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 29
3.4 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
697,94
Економія при броні: -44,10 грн