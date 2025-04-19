Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 70 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
844,10
Економія при броні: -107,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
811,50
Економія при броні: -74,40 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 99-А
3.9 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Моніторна, 2
4.2 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,20
Економія при броні: -75,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
4.4 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Гепадиф® порошок для розчину для ін'єкцій 942.05 мг флакон №5
ВАЛАРТІН ФАРМА
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пров. Парусний, 7
4.4 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
4.6 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
844,80
Економія при броні: -107,70 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
245,65
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пл. Старомостова, 1
4.7 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
844,10
Економія при броні: -107,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 16
4.9 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Гепадиф® порошок для розчину для ін'єкцій 942.05 мг флакон №5
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Княгині Ольги, 2-Б
4.9 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
5.0 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Незалежності, 13
5.1 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1
5.6 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Рудницького Степана, 1-Л
5.6 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
844,80
Економія при броні: -107,70 грн