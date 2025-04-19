Львів (адресу не вказано)
Доступно в 110 аптеках у Львів
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Гепадиф® порошок для розчину для ін'єкцій 942.05 мг флакон №5
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
541,27
Економія при броні: -53,89 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
689,42
Економія при броні: -35,06 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
759,47
Економія при броні: -36,99 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
844,80
Економія при броні: -114,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
812,20
Економія при броні: -81,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
230,17
Економія при броні: -12,19 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Кропивницького, 10
1.0 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
563,01
Економія при броні: -75,64 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, перех. Чупринки Генерала / Левинського І., 43/10
1.0 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 21 хв
Львів, вул. Чупринки Генерала, 45
1.1 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
844,10
Економія при броні: -113,40 грн