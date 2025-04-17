Київ (адресу не вказано)
Доступно в 358 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
773,74
Економія при броні: -37,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Гепадиф® порошок для розчину для ін'єкцій 942.05 мг флакон №5
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
765,41
Економія при броні: -31,27 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
854,66
Економія при броні: -129,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
767,98
Економія при броні: -31,66 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
677,42
Економія при броні: -23,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
681,75
Економія при броні: -27,45 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
1.8 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Гепадиф® капсули блістер №30
ВАЛАРТІН ФАРМА
681,48
Економія при броні: -27,82 грн