Фармакодинаміка.

Дуовіт®, таблетки, вкриті оболонкою, містять вітаміни та мікроелементи. Вітаміни та мінерали тісно пов’язані у своїй функціональній діяльності та проявляють адитивний ефект. Деякі вітаміни та мінерали не можуть співіснувати, саме тому вони розділені у червоних (вітаміни) та блакитних (мінерали) таблетках Дуовіт®.

Вітаміни групи В (B 1 , B 2 , B 6 , пантотенова кислота та нікотинамід) беруть участь у процесах обміну вуглеводів, білків і жирів, також вони беруть участь у функціонуванні нервової системи. Вітамін В 12 бере участь в еритропоезі, сприяє нормальному функціонуванню нервової системи. Вітамін А потрібен для розвитку клітин епітелію та для синтезу зорового пігменту. Вітамін D 3 регулює засвоєння кальцію та сприяє належній мінералізації кісток і зубів. Вітамін С контролює всмоктування заліза та бере участь у багатьох окисно-відновних процесах в організмі. Вітамін Е, фізіологічний антиоксидант, захищає мембрани клітин від ушкоджень і зберігає їх функціональність.

Мінеральні речовини та олігоелементи є надзвичайно важливими для організму. Вони є складовими частинами тканин або активаторами і складовими частинами ферментів і гормонів. Кальцій і фосфор відіграють важливу роль у мінералізації кісток і зубів. Іони кальцію активують багато ферментів, беруть участь у регуляції тонусу серцевого м’яза, у передачі нервових імпульсів і регулюють проникнивість клітинних мембран. Залізо і мідь разом з вітамінами групи В є важливими для утворення еритроцитів. Магній, марганець, цинк і молібден відіграють роль ферментних складових частин у багатьох реакціях, важливих для організму.

Фармакокінетика.

Немає доступних даних щодо фармакокінетики таблеток Дуовіт®. Проте в науковій літературі є відомості щодо всмоктування, розподілу та виведення деяких вітамінів та мінералів.

Водорозчинні вітаміни (вітаміни групи B, вітамін C) всмоктуються у межах щоденних потреб. Кількості, що перевищують поглинання тканинами, виводяться з сечею, у деяких випадках також з фекаліями. Ці вітаміни містяться у організмі у дуже малих кількостях, тому слід підтримувати їх належний рівень в організмі.