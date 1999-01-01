Київ
Полівітаміни з мінералами
A11A A04
Полівітаміни з мікроелементами
АТС Класифікація
A
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ТРАВНУ СИСТЕМУ І МЕТАБОЛІЗМ
A04
ПРОТИБЛЮВОТНІ ЗАСОБИ ТА ПРЕПАРАТИ, ЩО УСУВАЮТЬ НУДОТУ
A11
ВІТАМІНИ
A11A
ПОЛІВІТАМІНИ З ДОБАВКАМИ
A11A A
Полівітаміни з мінералами
A11A A04
Полівітаміни з мікроелементами
Сортування:
По популярності
Фільтр
Супервіт
Таблетки жувальні блістер пачка №30
Київський вітамінний завод
від
105,08
грн
в 526 аптеках
Знайти в аптеках
Дуовіт®
Таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
від
320,79
грн
в 504 аптеках
Знайти в аптеках
Дуовіт®
Таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
від
208,86
грн
в 465 аптеках
Знайти в аптеках
Форма випуску
капс. м'які
капс. тверд.
табл. в/о
табл. жув.
Пакування
блістер
комбі-уп.
Кількість штук в упаковці
30
40
60
Виробник
KRKA d.d. Novo Mesto
MEGA LIFESCIENCES
Киевский витаминный завод
Київський вітамінний завод
Тева Україна
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню