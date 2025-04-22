Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
320,30
Економія при броні: -36,60 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
472,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
472,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
472,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
407,77
Економія при броні: -50,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
472,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
349,00
Економія при броні: -21,30 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
473,14
Економія при броні: -28,88 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
472,30 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
355,17
Економія при броні: -16,88 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
415,76
Економія при броні: -57,51 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
472,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
338,09
Економія при броні: -10,77 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
371,84
Економія при броні: -19,23 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
322,39
Економія при броні: -17,79 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
406,43
Економія при броні: -48,76 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
445,70
Економія при броні: -48,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
348,17
Економія при броні: -13,55 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
196,66
Економія при броні: -20,55 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
472,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
213,60
Економія при броні: -12,43 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
499,41
Економія при броні: -29,07 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
278,35
Економія при броні: -9,52 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
487,05
Економія при броні: -16,65 грн