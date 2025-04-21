Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 80 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
397,14
Економія при броні: -42,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
472,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
274,35
Економія при броні: -13,11 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
330,80
Економія при броні: -16,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
324,90
Економія при броні: -36,50 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
470,70
Економія при броні: -74,50 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,30
Економія при броні: -51,90 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
472,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
274,21
Економія при броні: -13,42 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
411,92
Економія при броні: -29,36 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
293,50
Економія при броні: -32,71 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
472,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
472,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
243,60
Економія при броні: -27,30 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
472,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
314,46
Економія при броні: -16,27 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
493,48
Економія при броні: -22,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
296,16
Економія при броні: -13,48 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
369,15
Економія при броні: -20,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
472,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
299,36
Економія при броні: -12,70 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
405,44
Економія при броні: -17,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
304,55
Економія при броні: -18,00 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
412,44
Економія при броні: -24,37 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
472,30 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, вул. Привокзальна, 2/1
0.9 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА