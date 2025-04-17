Київ (адресу не вказано)
Доступно в 534 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
337,30 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
468,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
309,01
Економія при броні: -34,25 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
423,62
Економія при броні: -23,87 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 1 хв
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
336,00
Економія при броні: -72,14 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
487,70
Економія при броні: -104,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
298,21
Економія при броні: -17,77 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
132,48
Економія при броні: -14,95 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
325,50
Економія при броні: -43,10 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
442,30
Економія при броні: -49,30 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
215,50
Економія при броні: -14,54 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
486,39
Економія при броні: -19,87 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
303,06
Економія при броні: -29,16 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
421,93
Економія при броні: -78,03 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1.4 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
277,40
Економія при броні: -49,39 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
1.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
455,50
Економія при броні: -97,83 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
279,52
Економія при броні: -11,56 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
486,56
Економія при броні: -20,06 грн