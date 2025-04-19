Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 211 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
159,06
Економія при броні: -6,96 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
407,24
Економія при броні: -27,96 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
317,60
Економія при броні: -13,41 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
400,93
Економія при броні: -21,65 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
303,40
Економія при броні: -20,84 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
423,64
Економія при броні: -29,28 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
337,00
Економія при броні: -58,50 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
281,01
Економія при броні: -19,61 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
448,10
Економія при броні: -56,20 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
337,80 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
401,66
Економія при броні: -37,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
162,11
Економія при броні: -6,68 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
431,80
Економія при броні: -45,63 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
337,80 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
468,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
309,56
Економія при броні: -30,21 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
468,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
295,16
Економія при броні: -15,76 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
286,89
Економія при броні: -44,42 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
292,50
Економія при броні: -27,99 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
468,90 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,41
Економія при броні: -14,32 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
413,38
Економія при броні: -53,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
353,35
Економія при броні: -17,53 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
385,11
Економія при броні: -25,40 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
314,67
Економія при броні: -10,29 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
437,80
Економія при броні: -14,31 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
287,43
Економія при броні: -22,92 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
419,33
Економія при броні: -23,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
337,80 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
411,37
Економія при броні: -15,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 1
3.7 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
249,45
Економія при броні: -8,83 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
416,75
Економія при броні: -22,47 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
348,56
Економія при броні: -12,53 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
429,44
Економія при броні: -35,16 грн