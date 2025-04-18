Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 167 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
337,80 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
497,68
Економія при броні: -31,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
293,24
Економія при броні: -11,08 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
403,26
Економія при броні: -26,30 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
273,42
Економія при броні: -24,50 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
423,18
Економія при броні: -42,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
297,97
Економія при броні: -17,98 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
427,17
Економія при броні: -46,28 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
337,80 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
400,50
Економія при броні: -7,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
337,80 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
468,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
347,55
Економія при броні: -11,46 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
239,91
Економія при броні: -7,91 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
291,48
Економія при броні: -11,43 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
412,16
Економія при броні: -31,27 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
288,40
Економія при броні: -4,70 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
468,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
352,15
Економія при броні: -16,10 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
408,06
Економія при броні: -32,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Прохоровська, 37
3.0 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
290,10
Економія при броні: -15,48 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
397,32
Економія при броні: -21,21 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
223,91
Економія при броні: -18,05 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
423,19
Економія при броні: -78,70 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 17
3.1 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
3.3 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
349,32
Економія при броні: -13,50 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
485,60
Економія при броні: -18,77 грн