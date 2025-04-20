Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 145 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
326,10
Економія при броні: -45,90 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
472,30 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
302,95
Економія при броні: -27,99 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
472,30 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
408,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
447,90
Економія при броні: -22,26 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
313,47
Економія при броні: -38,78 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
420,05
Економія при броні: -55,89 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
438,04
Економія при броні: -12,76 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
333,70
Економія при броні: -15,59 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
472,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
420,40
Економія при броні: -34,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
331,26
Економія при броні: -13,44 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
443,25
Економія при броні: -17,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
255,40
Економія при броні: -16,15 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
422,73
Економія при броні: -53,88 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
472,30 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється за 22 хв
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
422,25
Економія при броні: -72,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
358,23
Економія при броні: -19,61 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
392,90
Економія при броні: -24,05 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
472,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
264,34
Економія при броні: -25,59 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
422,77
Економія при броні: -36,39 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 38
1.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
472,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 22
1.6 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
394,34
Економія при броні: -72,47 грн