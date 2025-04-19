Львів (адресу не вказано)
Доступно в 155 аптеках у Львів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Аптека копійка
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,25
Економія при броні: -20,71 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
133,94
Економія при броні: -19,59 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
337,80 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
448,20
Економія при броні: -58,60 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Подорожник
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Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
337,80 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
468,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
337,80 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
363,77
Економія при броні: -39,23 грн
Аптека шар@
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Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
132,32
Економія при броні: -23,22 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
337,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
292,41
Економія при броні: -14,24 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
281,69
Економія при броні: -53,02 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
337,80 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
447,90
Економія при броні: -58,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
322,70
Економія при броні: -43,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
337,80 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
468,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
322,50
Економія при броні: -42,80 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
468,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
0.8 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.9 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
455,20
Економія при броні: -65,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Львів, вул. Куліша, 15
0.9 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
323,70
Економія при броні: -44,00 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
468,90 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється за 26 хв
Львів, вул. Бандери Степана, 71
0.9 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Русових, 1
0.9 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
298,90
Економія при броні: -19,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
468,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 102
1.0 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
216,80
Економія при броні: -11,05 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
417,27
Економія при броні: -55,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
407,20
Економія при броні: -17,60 грн