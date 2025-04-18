Харків (адресу не вказано)
Доступно в 171 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
347,35
Економія при броні: -11,65 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
482,68
Економія при броні: -16,19 грн
Аптека низьких цін
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
337,80 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
417,77
Економія при броні: -15,45 грн
Перша аптека
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Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
337,80 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
468,90 грн
Аптека 9-1-1
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Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Економна аптека
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Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
337,80 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
468,90 грн
Аптека копійка
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Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
311,50
Економія при броні: -13,47 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
131,49
Економія при броні: -5,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
313,94
Економія при броні: -15,91 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
427,26
Економія при броні: -49,81 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, перех. Сумська / Гіршмана, 44/2
1.3 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Подорожник
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Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
337,80 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
468,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 137
1.6 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.8 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
1.9 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
297,26
Економія при броні: -33,14 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
401,27
Економія при броні: -40,29 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
1.9 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
301,70
Економія при броні: -36,93 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
285,30
Економія при броні: -22,62 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.2 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА