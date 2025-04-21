Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 87 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
302,26
Економія при броні: -34,38 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
472,30 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
472,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
303,86
Економія при броні: -17,92 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
472,30 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
472,30 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
360,31
Економія при броні: -22,09 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
420,08
Економія при броні: -25,75 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
354,08
Економія при броні: -15,15 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
413,70
Економія при броні: -19,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
472,30 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
340,20 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
453,40
Економія при броні: -52,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
162,30
Економія при броні: -20,35 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
448,00
Економія при броні: -46,80 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
265,89
Економія при броні: -16,95 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
454,37
Економія при броні: -72,33 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Аптека24
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 91-А
3.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
301,41
Економія при броні: -37,17 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
401,17
Економія при броні: -37,94 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
286,22
Економія при броні: -22,06 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
352,95
Економія при броні: -45,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
216,75
Економія при броні: -3,82 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА