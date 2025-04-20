Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 178 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
337,80 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
468,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
284,83
Економія при броні: -16,93 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
468,90 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
148,06
Економія при броні: -6,91 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
412,04
Економія при броні: -19,21 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 18 хв
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
337,80 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється за 48 хв
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
337,80 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
408,00
Економія при броні: -68,40 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
337,80 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
408,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
337,20
Економія при броні: -53,00 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
437,20
Економія при броні: -46,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
308,41
Економія при броні: -9,56 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
424,18
Економія при броні: -13,15 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
304,93
Економія при броні: -36,56 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
418,65
Економія при броні: -30,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
298,43
Економія при броні: -30,70 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
483,82
Економія при броні: -16,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
286,27
Економія при броні: -18,37 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
397,66
Економія при броні: -21,73 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
337,80 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
468,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
285,47
Економія при броні: -17,57 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
397,13
Економія при броні: -43,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
289,68
Економія при броні: -21,61 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
428,13
Економія при броні: -39,62 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
161,13
Економія при броні: -6,00 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
485,32
Економія при броні: -18,08 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
337,80 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
408,00
Економія при броні: -42,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
294,74
Економія при броні: -26,42 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
429,04
Економія при броні: -40,21 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №40
КРКА
337,80 грн
Дуовіт® таблетки, вкриті оболонкою комбі-упаковка №60
КРКА
468,90 грн