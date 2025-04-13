Фенкарол застосовують перорально одразу після їди.

Фенкарол, таблетки 50 мг

Дорослим по 50 мг 3–4 рази на добу. Максимальна добова доза — 200 мг. Тривалість курсу лікування становить 10–15 днів.

Якщо вчасно не прийнято чергову дозу, слід продовжувати курс лікування, застосовуючи раніше призначені дози. У разі необхідності слід проконсультуватися з лікарем.

Діти. Не застосовувати у дітей через високий вміст діючої речовини.

Фенкарол, таблетки 25 мг

Одноразова доза для дорослих — по 25–50 мг 2–4 рази на добу.

При полінозах добова доза <75 мг неефективна. Максимальна добова доза — 200 мг. Тривалість курсу лікування становить 10–15 днів.

Дітям віком від 12 років — по 25 мг 2–3 рази на добу. Тривалість курсу лікування становить 10–20 днів. При необхідності курс лікування повторити (після консультації з лікарем).

Якщо вчасно не прийнято чергову дозу, слід продовжувати курс лікування, застосовуючи раніше призначені дози. У разі необхідності слід проконсультуватися з лікарем.

Діти. Препарат можна застосовувати у дітей віком від 12 років.

У дітей віком до 12 років рекомендується застосовувати препарат в іншому дозуванні (Фенкарол, таблетки 10 мг).

Фенкарол, таблетки 10 мг

Діти. Дітям віком 3–7 років — по 10 мг 2 рази на добу (добова доза не повинна перевищувати 20 мг).

Дітям віком 7–12 років — по 10 мг 2–3 рази на добу (добова доза не повинна перевищувати 50 мг).

Дітям віком від 12 років — 25 мг 2–3 рази на добу (добова доза не повинна перевищувати 100 мг).

У дорослих та дітей віком від 12 років доцільно застосовувати препарат в іншій лікарській формі (Фенкарол, таблетки по 25 мг).

Тривалість курсу лікування становить 10–15 днів. При необхідності курс повторити.

У разі пропуску прийому препарату прийняти пропущену дозу слід як найшвидше. Якщо до чергового прийому залишилося кілька годин, приймати необхідно лише наступну дозу. Подвійну дозу препарату приймати не слід. У разі необхідності слід проконсультуватися з лікарем.

Діти. Застосовувати препарат у дітей віком від 3 років.