Фенкарол® (Phencarol)
Фенкарол інструкція із застосування
Склад
Хіфенадину гідрохлорид - 25 мг
Фармакологічні властивості
фармакодинаміка. Хіфенадин є похідною речовиною хінуклідилкарбінолу, який зменшує вплив гістаміну на органи та системи. Хіфенадин є конкурентним блокатором Н1-рецепторів. Крім того, він активує ензим діаміноксидазу, який розщеплює близько 30% ендогенного гістаміну. Цим пояснюється ефективність хіфенадину у хворих, нечутливих до інших протигістамінних засобів. Хіфенадин погано проникає крізь ГЕБ та мало впливає на процеси дезамінування серотоніну в головному мозку, слабко впливає на активність МАО. Протигістамінні якості хіфенадину пов’язані з наявністю циклічного ядра хінуклідину у структурі та відстанню між групою дифенілкарбінолу та атомом азоту. За протигістамінною активністю та тривалістю дії хіфенадин переважає димедрол. Хіфенадин знижує токсичну дію гістаміну, усуває чи послаблює його бронхоконстрикторну дію та спазмуючий вплив на гладкі м’язи кишечнику, чинить помірний притисеротоніновий та слабкий холінолітичний вплив, має добре виражені протисвербіжні та десенсибілізуючі якості. Хіфенадин послаблює гіпотензивну дію гістаміну та його вплив на проникність капілярів, не впливає безпосередньо на серцеву діяльність та АТ, не чинить захисної дії при аконітинових аритміях.
Хіфенадин не пригнічує ЦНС, але при індивідуальній підвищеній чутливості можливий слабкий седативний ефект. Препарат малоліпофільний, його вміст у тканинах головного мозку низький (<0,05%), чим пояснюється відсутність пригнічувального впливу на ЦНС.
Фармакокінетика. Хіфенадин швидко всмоктується у ШКТ і вже за 30 хв його виявляють у тканинах організму. Cmax у плазмі крові досягається за 1 год.
Метаболіти та незмінена частка хіфенадину в основному виводяться з сечею, жовчю і через легені протягом 48 год. Фенкарол метаболізується у печінці.
Показання Фенкарол
Полінози, харчова та медикаментозна алергія, інші алергічні захворювання, гостра та хронічна кропив’янка, набряк (ангіоневротичний) Квінке, сінна лихоманка, алергічна ринопатія, дерматози (екзема, псоріаз, нейродерміт, шкірний свербіж), а також інфекційно-алергічні реакції з бронхоспастичним компонентом.
Застосування Фенкарол
Фенкарол застосовують перорально одразу після їди.
Фенкарол, таблетки 50 мг
Дорослим по 50 мг 3–4 рази на добу. Максимальна добова доза — 200 мг. Тривалість курсу лікування становить 10–15 днів.
Якщо вчасно не прийнято чергову дозу, слід продовжувати курс лікування, застосовуючи раніше призначені дози. У разі необхідності слід проконсультуватися з лікарем.
Діти. Не застосовувати у дітей через високий вміст діючої речовини.
Фенкарол, таблетки 25 мг
Одноразова доза для дорослих — по 25–50 мг 2–4 рази на добу.
При полінозах добова доза <75 мг неефективна. Максимальна добова доза — 200 мг. Тривалість курсу лікування становить 10–15 днів.
Дітям віком від 12 років — по 25 мг 2–3 рази на добу. Тривалість курсу лікування становить 10–20 днів. При необхідності курс лікування повторити (після консультації з лікарем).
Якщо вчасно не прийнято чергову дозу, слід продовжувати курс лікування, застосовуючи раніше призначені дози. У разі необхідності слід проконсультуватися з лікарем.
Діти. Препарат можна застосовувати у дітей віком від 12 років.
У дітей віком до 12 років рекомендується застосовувати препарат в іншому дозуванні (Фенкарол, таблетки 10 мг).
Фенкарол, таблетки 10 мг
Діти. Дітям віком 3–7 років — по 10 мг 2 рази на добу (добова доза не повинна перевищувати 20 мг).
Дітям віком 7–12 років — по 10 мг 2–3 рази на добу (добова доза не повинна перевищувати 50 мг).
Дітям віком від 12 років — 25 мг 2–3 рази на добу (добова доза не повинна перевищувати 100 мг).
У дорослих та дітей віком від 12 років доцільно застосовувати препарат в іншій лікарській формі (Фенкарол, таблетки по 25 мг).
Тривалість курсу лікування становить 10–15 днів. При необхідності курс повторити.
У разі пропуску прийому препарату прийняти пропущену дозу слід як найшвидше. Якщо до чергового прийому залишилося кілька годин, приймати необхідно лише наступну дозу. Подвійну дозу препарату приймати не слід. У разі необхідності слід проконсультуватися з лікарем.
Діти. Застосовувати препарат у дітей віком від 3 років.
Протипоказання
підвищена чутливість до хіфенадину або допоміжних речовин лікарського засобу.
Побічна дія
з боку нервової системи: запаморочення, головний біль.
Іноді можливий слабкий седативний ефект, який проявляється у вигляді слабкості, сонливості, уповільнення відповідних реакцій організму.
З боку ШКТ: сухість слизових оболонок ротової порожнини, диспептичні явища (нудота, блювання, гіркота у роті), що зазвичай минають при зниженні дози або відміні препарату.
З боку дихальної системи, органів грудної клітки та середостіння: чхання, ускладнене дихання.
З боку психіки: занепокоєння.
З боку нирок та сечовивідних шляхів: протеїнурія, інтерстиціальний нефрит.
З боку скелетно-м’язової та сполучної тканини: біль в суглобах.
З боку органа зору: сльозовиділення.
В осіб із захворюваннями ШКТ можливість побічної дії підвищується.
При прояві будь-яких небажаних ефектів слід припинити застосування лікарського засобу та проконсультуватися з лікарем.
Особливості застосування
слід з обережністю призначати препарат при тяжких захворюваннях серцево-судинної системи, ШКТ, печінки та/або нирок.
Препарат містить сахарозу, що слід враховувати хворим на цукровий діабет.
Пацієнтам з рідкісними спадковими захворюваннями, такими як непереносимість фруктози або недостатність сахарази-ізомальтази, не слід застосовувати препарат.
Застосування у період вагітності або годування грудьми. Немає достатніх досліджень на тваринах, щоб оцінити вплив лікарського засобу на вагітність.
Протипоказано призначати препарат протягом І триместру вагітності. Не рекомендується застосування препарату протягом ІІ і ІІІ триместру вагітності.
Немає даних щодо проникнення препарату у грудне молоко, тому застосування Фенкаролу протипоказано в період годування грудьми.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні транспортними засобами або іншими механізмами. Не слід керувати транспортними засобами, користуватися складною технікою або виконувати інші потенційно небезпечні види діяльності, поки не буде встановлено індивідуальна чутливість пацієнта на застосування препарату (шляхом нетривалого призначення), оскільки препарат може спричинити седативну дію.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами
Фенкарол не посилює пригнічувальної дії алкоголю та снодійних засобів на ЦНС, має слабкі М-холіноблокувальні властивості, але при зниженій моториці ШКТ всмоктування повільно абсорбованих лікарських засобів може посилюватися (наприклад антикоагулянти непрямої дії — кумарини).
Передозування
про випадки передозування не повідомлялося. Добова доза до 300 мг/добу не викликає серйозних клінічно виражених побічних ефектів. Високі дози можуть викликати сухість слизових оболонок, головний біль, блювання, біль в епігастрії та диспептичні явища.
При необхідності проводять симптоматичне лікування.
Специфічного антидота немає.
Умови зберігання
в оригінальній упаковці у сухому, захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °C. Зберігати в недоступному для дітей місці.