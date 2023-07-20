ХІФЕНАДИН (QUIFENADINUM) Діюча речовина
похідне хінуклідилкарбінолу, що зменшує вплив гістаміну на органи та системи; конкурентний блокатор Н1-рецепторів; активує ензим діаміноксидазу, що розщеплює 30% ендогенного гістаміну, чим пояснюється його ефективність у хворих, нечутливих до інших протигістамінних ЛЗ; погано проникає крізь гематоенцефалічний бар’єр та мало впливає на процеси дезамінування серотоніну у мозку, слабо впливає на активність МАО; антигістамінні якості хіфенадину пов’язані з присутністю циклічного ядра хінуклідину у структурі та відстанню між групою дифенілкарбінолу та атомом азоту; знижує токсичну дію гістаміну, знімає або послаблює його бронхоконстрикторну дію та спазмуючий вплив на гладкі м’язи кишечнику, має помірний протисеротоніновий, слабкий холінолітичний вплив, виражені протисвербіжні та десенсибілізуючі властивості; послаблює гіпотензивну дію гістаміну та його вплив на проникність капілярів, не впливає безпосередньо на серцеву діяльність та АТ, не має захисної дії при аконітинових аритміях; не має пригнічувальної дії на ЦНС, але можливий слабкий седативний ефект.
полінози, харчова та медикаментозна алергія, інші алергічні захворювання, г. та хр. кропив’янка, набряк (ангіоневротичний) Квінке, сінна гарячка, алергічна ринопатія, дерматози (екзема, псоріаз, нейродерміт, шкірний свербіж), а також інфекційно-АР з бронхоспастичним компонентом.
застосовувати p/os; табл. по 10 мг: дітям 3-7 років - по 10 мг 2 р/добу, МДД - 20 мг; дітям 7-12 років - по 10 мг 2-3 р/добу, МДД - 50 мг; дітям від 12 років - 25 мг 2-3 р/добу, МДД - 100 мг; тривалість курсу лікування - 10-15 днів, при необхідності курс повторити; табл. по 25 мг та 50 мг: одноразова доза для дорослих - по 25-50 мг 2-4 р/добу; при полінозах добова доза менше 75 мг неефективна, МДД − 200 мг; тривалість курсу лікування становить 10-20 днів; дітям від 12 років - по 25 мг 2-3 р/добу, тривалість курсу лікування - 10-20 днів, при необхідності курс лікування повторити.
підвищена чутливість до хіфенадину або до допоміжних речовин ЛЗ.
запаморочення, головний біль, слабкий седативний ефект, що проявляється у вигляді слабкості, сонливості, уповільненні відповідних реакцій організму; сухість слизових оболонок ротової порожнини, диспептичні явища (нудота, блювання, гіркота у роті); чихання, ускладнене дихання; занепокоєння; протеїнурія, інтерстиціальний нефрит; біль у суглобах, сльозовиділення.