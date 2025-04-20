Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 158 аптеках у Кривий Ріг
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
251,00
Економія при броні: -38,10 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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241,94
Економія при броні: -32,73 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
353,44
Економія при броні: -55,17 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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612,77
Економія при броні: -30,23 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
338,00
Економія при броні: -33,40 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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725,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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239,92
Економія при броні: -13,41 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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186,25
Економія при броні: -9,98 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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675,58
Економія при броні: -63,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Аптека низьких цін
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Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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218,98
Економія при броні: -9,41 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
338,55
Економія при броні: -40,60 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
335,42
Економія при броні: -44,29 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
131,30
Економія при броні: -3,83 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
176,13
Економія при броні: -16,96 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
692,16
Економія при броні: -91,60 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 39
0.9 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
267,30
Економія при броні: -12,49 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
371,35
Економія при броні: -52,38 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
704,93
Економія при броні: -104,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, вул. Героїв АТО, 30-А
0.9 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 15
0.9 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 17
1.0 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,47
Економія при броні: -10,41 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
162,60
Економія при броні: -13,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
648,31
Економія при броні: -80,36 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, просп. Металургів, 32-А
1.0 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
1.0 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
215,65
Економія при броні: -20,37 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
360,82
Економія при броні: -56,91 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
717,36
Економія при броні: -118,24 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 14
1.0 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
381,20
Економія при броні: -60,80 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
328,70
Економія при броні: -27,20 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29
1.1 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 29-Б
1.1 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
271,09
Економія при броні: -16,86 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
377,47
Економія при броні: -58,49 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
686,70
Економія при броні: -87,97 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Металургів, 24
1.2 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
269,50
Економія при броні: -14,75 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
361,80
Економія при броні: -57,29 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
710,91
Економія при броні: -112,18 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 8
1.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
381,20
Економія при броні: -60,80 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
219,93
Економія при броні: -25,18 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
365,12
Економія при броні: -46,43 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
772,91
Економія при броні: -48,94 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за null хв
Кривий Ріг, вул. Бандери Степана, 8
1.4 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм