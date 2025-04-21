Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 89 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
119,96
Економія при броні: -11,94 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
188,36
Економія при броні: -16,79 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
677,68
Економія при броні: -76,86 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
340,26
Економія при броні: -27,01 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
712,03
Економія при броні: -63,84 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
364,80
Економія при броні: -23,80 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
756,50
Економія при броні: -129,50 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
323,85
Економія при броні: -10,35 грн
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
224,48
Економія при броні: -25,51 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
355,75
Економія при броні: -41,02 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
667,81
Економія при броні: -66,99 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
233,88
Економія при броні: -18,74 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
349,80
Економія при броні: -36,34 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
174,10
Економія при броні: -3,60 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00
Економія при броні: -36,90 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
241,09
Економія при броні: -28,02 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
375,26
Економія при броні: -32,11 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
704,39
Економія при броні: -62,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
231,50
Економія при броні: -18,43 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
176,24
Економія при броні: -17,11 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
702,85
Економія при броні: -60,82 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
338,35
Економія при броні: -36,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
327,34
Економія при броні: -25,42 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
714,20
Економія при броні: -72,17 грн