Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 190 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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725,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
225,10
Економія при броні: -13,98 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
188,72
Економія при броні: -19,25 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
357,18
Економія при броні: -47,30 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
227,64
Економія при броні: -13,01 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
171,97
Економія при броні: -9,82 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
340,45
Економія при броні: -34,63 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
222,00
Економія при броні: -24,80 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
338,00
Економія при броні: -36,40 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
657,00
Економія при броні: -84,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
338,00
Економія при броні: -33,40 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
657,00
Економія при броні: -67,80 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
257,20
Економія при броні: -41,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
404,30
Економія при броні: -79,70 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
763,80
Економія при броні: -154,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
225,17
Економія при броні: -10,55 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
356,84
Економія при броні: -16,41 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
707,41
Економія при броні: -38,17 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
233,99
Економія при броні: -23,50 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
370,67
Економія при броні: -27,52 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
243,25
Економія при броні: -34,44 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
376,29
Економія при броні: -37,79 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
710,71
Економія при броні: -62,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
340,94
Економія при броні: -31,05 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
111,30
Економія при броні: -10,98 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
369,28
Економія при броні: -26,13 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
349,68
Економія при броні: -25,58 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
118,91
Економія при броні: -24,55 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
367,90
Економія при броні: -45,16 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
374,49
Економія при броні: -12,31 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
270,75
Економія при броні: -16,69 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
204,57
Економія при броні: -12,61 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
338,00
Економія при броні: -33,40 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
657,00
Економія при броні: -67,80 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
213,36
Економія при броні: -24,67 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
336,78
Економія при броні: -27,26 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 13
3.1 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
115,20
Економія при броні: -7,10 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,90 грн