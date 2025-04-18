Харків (адресу не вказано)
Доступно в 320 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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263,24
Економія при броні: -8,83 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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354,80
Економія при броні: -29,93 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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333,80
Економія при броні: -34,59 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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264,62
Економія при броні: -9,79 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
356,07
Економія при броні: -31,79 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
669,98
Економія при броні: -58,27 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
399,70
Економія при броні: -63,10 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,80
Економія при броні: -100,30 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00
Економія при броні: -30,60 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
399,70
Економія при броні: -63,10 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
756,50
Економія при броні: -131,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
235,83
Економія при броні: -23,80 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
355,45
Економія при броні: -31,87 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
668,81
Економія при броні: -36,95 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 1
1.3 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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