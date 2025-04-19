Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 228 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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245,30
Економія при броні: -28,18 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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377,54
Економія при броні: -38,28 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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772,55
Економія при броні: -48,17 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Балківська, 30-Б
1.8 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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233,67
Економія при броні: -18,56 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
366,04
Економія при броні: -13,70 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
688,64
Економія при броні: -51,16 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
255,80 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
354,72
Економія при броні: -41,77 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
690,78
Економія при броні: -63,45 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 67/69
2.6 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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240,50
Економія при броні: -30,98 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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363,96
Економія при броні: -41,01 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
255,80 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
751,20
Економія при броні: -138,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
255,80 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 21
2.9 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
262,83
Економія при броні: -8,67 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
183,03
Економія при броні: -6,23 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
670,10
Економія при броні: -41,99 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
255,80 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
355,95
Економія при броні: -33,00 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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670,28
Економія при броні: -65,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
251,00
Економія при броні: -34,80 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
2.9 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
255,80 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
177,09
Економія при броні: -20,75 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
352,10
Економія при броні: -38,05 грн