Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 73 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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725,80 грн
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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260,12
Економія при броні: -7,80 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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385,56
Економія при броні: -11,57 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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672,10
Економія при броні: -20,16 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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175,55
Економія при броні: -3,30 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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362,90
Економія при броні: -41,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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240,10
Економія при броні: -17,90 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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725,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
363,17
Економія при броні: -29,79 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
681,74
Економія при броні: -62,38 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
133,84
Економія при броні: -8,17 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
200,40
Економія при броні: -12,23 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
771,45
Економія при броні: -47,08 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,80 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
116,54
Економія при броні: -9,39 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
176,38
Економія при броні: -15,99 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
676,14
Економія при броні: -56,78 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
665,19
Економія при броні: -45,77 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
226,82
Економія при броні: -12,52 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
374,67
Економія при броні: -23,74 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
767,02
Економія при броні: -42,32 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
189,00
Економія при броні: -16,75 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
122,17
Економія при броні: -4,75 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
161,28
Економія при броні: -13,74 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
753,74
Економія при броні: -29,34 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,80 грн