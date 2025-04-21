Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 92 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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237,18
Економія при броні: -20,78 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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402,96
Економія при броні: -19,01 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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711,55
Економія при броні: -63,36 грн
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Корабелів, 14-В
2.7 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
116,85
Економія при броні: -8,75 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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218,31
Економія при броні: -10,83 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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355,89
Економія при броні: -39,89 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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334,04
Економія при броні: -14,13 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
271,62
Економія при броні: -16,65 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
409,70
Економія при броні: -25,11 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
361,13
Економія при броні: -37,03 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
401,28
Економія при броні: -17,17 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
763,80
Економія при броні: -152,10 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
763,80
Економія при броні: -152,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється за 28 хв
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
349,77
Економія при броні: -22,30 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
687,86
Економія при броні: -86,98 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 58 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
214,39
Економія при броні: -16,43 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
358,72
Економія при броні: -46,03 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
230,82
Економія при броні: -31,85 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
179,69
Економія при броні: -23,35 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
319,81
Економія при броні: -28,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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251,00
Економія при броні: -34,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 63
3.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм