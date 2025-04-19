Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 209 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
222,13
Економія при броні: -9,04 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
369,01
Економія при броні: -45,91 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
648,37
Економія при броні: -27,58 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
171,88
Економія при броні: -10,33 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
243,92
Економія при броні: -15,40 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
379,66
Економія при броні: -22,70 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
682,96
Економія при броні: -40,78 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
259,40
Економія при броні: -47,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
378,00
Економія при броні: -53,60 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
763,80
Економія при броні: -160,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
724,10
Економія при броні: -120,80 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
243,50
Економія при броні: -32,37 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
378,07
Економія при броні: -57,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
717,70
Економія при броні: -119,29 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
405,73
Економія при броні: -21,55 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
709,70
Економія при броні: -109,49 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
381,20
Економія при броні: -56,80 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
238,04
Економія при броні: -26,85 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
377,08
Економія при броні: -56,91 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
707,82
Економія при броні: -109,41 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
680,77
Економія при броні: -82,36 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
346,78
Економія при броні: -17,08 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
713,11
Економія при броні: -102,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
134,09
Економія при броні: -6,72 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
176,87
Економія при броні: -22,25 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
679,90
Економія при броні: -79,28 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
271,60
Економія при броні: -17,46 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
359,08
Економія при броні: -49,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
235,02
Економія при броні: -24,44 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
166,99
Економія при броні: -5,57 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
663,84
Економія при броні: -64,97 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
222,87
Економія при броні: -7,91 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
351,47
Економія при броні: -46,39 грн