Київ (адресу не вказано)
Доступно в 658 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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328,70
Економія при броні: -15,15 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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259,40
Економія при броні: -38,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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192,95
Економія при броні: -26,45 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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763,80
Економія при броні: -136,70 грн
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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269,60
Економія при броні: -57,87 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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196,35
Економія при броні: -42,17 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
0.8 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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258,00
Економія при броні: -55,35 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
388,30
Економія при броні: -35,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
379,37
Економія при броні: -44,30 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
682,45
Економія при броні: -65,93 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1.1 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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263,60
Економія при броні: -56,59 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
388,10
Економія при броні: -66,25 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
787,30
Економія при броні: -139,37 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
267,63
Економія при броні: -13,11 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
372,23
Економія при броні: -31,17 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
712,91
Економія при броні: -64,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
256,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
400,29
Економія при броні: -16,36 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
677,87
Економія при броні: -27,70 грн