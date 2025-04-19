Львів (адресу не вказано)
Доступно в 184 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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255,80 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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381,20
Економія при броні: -38,05 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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341,80
Економія при броні: -41,65 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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255,80
Економія при броні: -43,00 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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404,30
Економія при броні: -81,60 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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349,85
Економія при броні: -46,30 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.5 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Бандери Степана, 15
0.5 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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248,20
Економія при броні: -35,40 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
182,40
Економія при броні: -21,05 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
381,90
Економія при броні: -78,35 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
255,80 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
385,90 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
725,80
Економія при броні: -118,70 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
237,72
Економія при броні: -26,86 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
376,58
Економія при броні: -33,43 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
677,42
Економія при броні: -71,81 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
237,56
Економія при броні: -28,04 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
372,12
Економія при броні: -38,99 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
676,97
Економія при броні: -61,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.8 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
255,80 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
404,30
Економія при броні: -81,60 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
Олайнфарм
340,15
Економія при броні: -36,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
399,40
Економія при броні: -76,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 5 хв
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
Олайнфарм
255,80 грн
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
Олайнфарм
385,90
Економія при броні: -63,20 грн
Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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725,80 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Фенкарол® таблетки 10 мг №20
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Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Фенкарол® таблетки 25 мг блістер №20
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Фенкарол® таблетки 50 мг блістер №30
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