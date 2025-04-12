Фармакодинаміка.

Гербіон® сироп подорожника містить екстракт суміші листя подорожника ланцетоподібного, квіток мальви звичайної та аскорбінової кислоти.

Передбачають, що клейковина листя подорожника ланцетоподібного і квіток мальви звичайної та іридоїдні глікозиди (аукубін) листя подорожника ланцетоподібного відіграють важливу роль у дії лікарського засобу. Оскільки сироп містить клейковину екстрактів, він діє як слизовий агент при сухому подразнювальному кашлі, що супроводжує запалення верхнього відділу дихальних шляхів. Клейка речовина утворює тонкий захисний шар на слизовій оболонці ротової порожнини та горла і механічно захищає слизові мембрани від подразників, що викликають кашльовий рефлекс. Таким чином вона послаблює кашель, спричинений подразненням слизової оболонки дихальних шляхів під час запальних процесів, викликаних різними навколишніми подразнювальними факторами.

Аскорбінова кислота бере участь у багатьох метаболічних процесах в організмі; вона стимулює імунну відповідь організму і сприяє регенерації клітин.

Фармакокінетика.

Жодних досліджень щодо абсорбції, розподілу і метаболізму обох активних речовин у сиропі не було проведено через відсутність ясності, яка активна речовини сприяє ефекту і якою мірою.

Полісахариди клейковини обох препаратів не всмоктуються та не перетворюються, але діють на слизову оболонку як захисний шар.

Всмоктування аскорбінової кислоти розпочинається через слизові мембрани ротової порожнини і продовжується у дванадцятипалій кишці та тонкому кишечнику. Вона розподіляється в усі тканини та клітини. В організмі людини аскорбінова кислота оборотно окислюється до щавлевої кислоти та аскорбат-2-сульфату, які виводяться із сечею. Надлишок аскорбінової кислоти виводиться із сечею у незміненому вигляді.