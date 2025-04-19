Гербіон® сироп подорожника (Herbion plantaginis syrup)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 292 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
270,86
Економія при броні: -39,06 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
270,42
Економія при броні: -39,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
266,47
Економія при броні: -17,39 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
294,10
Економія при броні: -39,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
3.2 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
295,90
Економія при броні: -41,60 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
265,58
Економія при броні: -18,02 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
282,65
Економія при броні: -44,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
293,40
Економія при броні: -39,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
261,05
Економія при броні: -35,84 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
265,16
Економія при броні: -21,72 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
274,49
Економія при броні: -38,80 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
264,11
Економія при броні: -34,72 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
271,47
Економія при броні: -42,08 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
268,79
Економія при броні: -26,21 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА