Гербіон® сироп подорожника (Herbion plantaginis syrup)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 114 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:30
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
262,97
Економія при броні: -17,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
291,50
Економія при броні: -26,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
266,65
Економія при броні: -29,19 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
291,60
Економія при броні: -27,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
306,60
Економія при броні: -42,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
295,20
Економія при броні: -30,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
270,45
Економія при броні: -21,98 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
251,38
Економія при броні: -21,24 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
294,40
Економія при броні: -29,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
285,60
Економія при броні: -21,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
275,68
Економія при броні: -22,53 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
307,30 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
293,60
Економія при броні: -29,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
272,57
Економія при броні: -27,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
277,40
Економія при броні: -32,77 грн