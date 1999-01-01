Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05X
ІНШІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05X
ІНШІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
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Синупрет® екстракт
Таблетки, вкриті оболонкою 160 мг блістер №20
Біонорика СЕ
від
398,14
грн
в 986 аптеках
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Синупрет®
Таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
від
327,02
грн
в 984 аптеках
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Синупрет® форте
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Біонорика СЕ
від
341,55
грн
в 979 аптеках
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Синупрет®
Краплі оральні флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
від
282,31
грн
в 966 аптеках
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Доктор Мом® зі смаком лимона
Льодяники стрип №20
Джонсон і Джонсон Україна
від
92,69
грн
в 959 аптеках
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Вібуркол
Супозиторії №12
Heel
від
380,29
грн
в 956 аптеках
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Цинабсин
Таблетки №60
Alpen Pharma AG
від
268,68
грн
в 954 аптеках
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Гербіон® сироп подорожника
Сироп флакон 150 мл №1
КРКА
від
214,82
грн
в 943 аптеках
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Енгістол
Таблетки контейнер №50
Heel
від
396,10
грн
в 942 аптеках
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Доктор Мом® зі смаком малини
Льодяники стрип №20
Джонсон і Джонсон Україна
від
93,08
грн
в 935 аптеках
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Доктор Мом®
Мазь баночка 20 г №1
Джонсон і Джонсон Україна
від
126,17
грн
в 925 аптеках
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Афлубін®
Краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Перріго Україна
від
179,55
грн
в 913 аптеках
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Афлубін®
Краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Перріго Україна
від
315,55
грн
в 897 аптеках
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Доктор Мом® зі смаком полуниці
Льодяники стрип №20
Джонсон і Джонсон Україна
від
92,69
грн
в 895 аптеках
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Екстратерм®
Таблетки 0,043 г + 0,2 г блістер №24
Фітофарм
від
69,36
грн
в 895 аптеках
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Оцилококцінум®
Гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
від
244,07
грн
в 878 аптеках
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Інфлюцид
Таблетки блістер у коробці №40
Alpen Pharma AG
від
226,98
грн
в 878 аптеках
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Імупрет®
Таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
від
233,37
грн
в 869 аптеках
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Резістол®
Краплі оральні флакон з пробкою-крапельницею 20 мл в пачці №1
Корпорація Артеріум
від
195,20
грн
в 861 аптеці
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Синупрет® H
Сироп флакон 100 мл з мірним ковпачком №1
Біонорика СЕ
від
277,97
грн
в 859 аптеках
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Форма випуску
гран.
гран. гомеопат.
гран. дозов.
квітки
крап. орал.
льодяники
мазь
пор. д/оральн. р-ну
р-н
р-н д/орал. застос.
р-н д/перорал. застос.
р-н д/ін.
р-н орал.
сироп
суп.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. д/смокт.
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Дозування
0.25 %
0.043 г + 0.2 г
1.5 г
2.5 мг/г
5.6 г
20 мг
40 г
50 г
160 мг
800 мг/1 г
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Пакування
амп. 1.1 мл
банка 20 г
банка 25 г
банка 50 г
баночка 20 г
блістер
контейнер
контейнер 20 мл
пакет-саше
пакет-саше 5.6 г
пачка
пенал 1 г
пенал 10 г
пляшка 100 мл
пляшка 200 мл
пляшка п/е 150 мл
саше
стрип
туба 10 г
туба 20 г
туба 40 г
туба алюм. 10 г
фл. 20 г
фл. 20 мл
фл. 25 мл
фл. 50 мл
фл. 60 мл
фл. 100 мл
фл. 120 мл
фл. 125 г
фл. 150 мл
фл. 200 мл
фл. з мірним ковпачком 60 мл
фл. з пробкою-крапельницею 20 мл
фл. з пробкою-крапельницею 50 мл
фл.-крапельн. 20 мл
фл.-крапельн. 50 мл
фільтр-пакет
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60
100
150
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Виробник
Alpen Pharma AG
Alpen Pharma GmbH
Bionorica SE
Boiron
Euro Lifecare
Herbion Pakistan
KRKA d.d. Novo Mesto
Marifarm
Naturwaren
Procter & Gamble International Operations
Procter & Gamble Manufacturing
Richard Bittner
Scan Biotech
WALA Heilmittel
Біонорика СЕ
Ваюм-Фарм
ДХУ
Джонсон и Джонсон Украина
Ерсель Фарма Україна
ЗАТ "Ліктрави"
Квізда Фарма
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Корпорація Артеріум
Лубнифарм
Мові Хелс ГмбХ
НГС
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПЕРРИГО УКРАИНА ООО
Сперко Україна
Украинская фармацевтическая компания
Фармак
Фітофарм
Хеель
Швабе
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