Київ
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05X

ІНШІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05XІНШІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
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Синупрет® екстракт
Синупрет® екстракт
Таблетки, вкриті оболонкою 160 мг блістер №20
Біонорика СЕ
від 398,14 грн
в 986 аптеках
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Синупрет®
Синупрет®
Таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
від 327,02 грн
в 984 аптеках
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Синупрет® форте
Синупрет® форте
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Біонорика СЕ
від 341,55 грн
в 979 аптеках
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Синупрет®
Синупрет®
Краплі оральні флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
від 282,31 грн
в 966 аптеках
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Доктор Мом® зі смаком лимона
Доктор Мом® зі смаком лимона
Льодяники стрип №20
Джонсон і Джонсон Україна
від 92,69 грн
в 959 аптеках
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Вібуркол
Вібуркол
Супозиторії №12
Heel
від 380,29 грн
в 956 аптеках
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Цинабсин
Цинабсин
Таблетки №60
Alpen Pharma AG
від 268,68 грн
в 954 аптеках
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Гербіон® сироп подорожника
Гербіон® сироп подорожника
Сироп флакон 150 мл №1
КРКА
від 214,82 грн
в 943 аптеках
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Енгістол
Енгістол
Таблетки контейнер №50
Heel
від 396,10 грн
в 942 аптеках
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Доктор Мом® зі смаком малини
Доктор Мом® зі смаком малини
Льодяники стрип №20
Джонсон і Джонсон Україна
від 93,08 грн
в 935 аптеках
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Доктор Мом®
Доктор Мом®
Мазь баночка 20 г №1
Джонсон і Джонсон Україна
від 126,17 грн
в 925 аптеках
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Афлубін®
Афлубін®
Краплі оральні флакон-крапельниця 20 мл №1
Перріго Україна
від 179,55 грн
в 913 аптеках
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Афлубін®
Афлубін®
Краплі оральні флакон-крапельниця 50 мл №1
Перріго Україна
від 315,55 грн
в 897 аптеках
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Доктор Мом® зі смаком полуниці
Доктор Мом® зі смаком полуниці
Льодяники стрип №20
Джонсон і Джонсон Україна
від 92,69 грн
в 895 аптеках
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Екстратерм®
Екстратерм®
Таблетки 0,043 г + 0,2 г блістер №24
Фітофарм
від 69,36 грн
в 895 аптеках
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Оцилококцінум®
Оцилококцінум®
Гранули дозовані пенал 1 г №6
Буарон
від 244,07 грн
в 878 аптеках
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Інфлюцид
Інфлюцид
Таблетки блістер у коробці №40
Alpen Pharma AG
від 226,98 грн
в 878 аптеках
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Імупрет®
Імупрет®
Таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
від 233,37 грн
в 869 аптеках
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Резістол®
Резістол®
Краплі оральні флакон з пробкою-крапельницею 20 мл в пачці №1
Корпорація Артеріум
від 195,20 грн
в 861 аптеці
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Синупрет® H
Синупрет® H
Сироп флакон 100 мл з мірним ковпачком №1
Біонорика СЕ
від 277,97 грн
в 859 аптеках
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