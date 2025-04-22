Гербіон® сироп подорожника (Herbion plantaginis syrup)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
289,60
Економія при броні: -27,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Біла ромашка
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
293,30
Економія при броні: -8,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.2 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
291,10
Економія при броні: -28,60 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
292,40
Економія при броні: -29,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
264,41
Економія при броні: -32,72 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
292,40
Економія при броні: -29,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.4 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
265,19
Економія при броні: -33,22 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.4 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
294,10
Економія при броні: -31,60 грн
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 90
0.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
262,37
Економія при броні: -25,24 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
294,10
Економія при броні: -31,60 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
268,55
Економія при броні: -27,66 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
262,48
Економія при броні: -28,95 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА