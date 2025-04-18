Гербіон® сироп подорожника (Herbion plantaginis syrup)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 337 аптеках у Одеса
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 30-Г
0.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
1.2 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
1.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
266,52
Економія при броні: -31,02 грн
Аптекар
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
1.8 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
2.0 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 55-А
2.5 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
270,91
Економія при броні: -28,68 грн
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Колонтаївська, 12
2.6 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
267,60
Економія при броні: -29,55 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
264,99
Економія при броні: -29,71 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
2.7 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
295,50
Економія при броні: -37,60 грн
Софія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Муратової Кіри, 32
2.8 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 12
2.8 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека акс соціальна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Михайлівська, 8/4
2.8 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
2.9 км
Гербіон® сироп подорожника сироп флакон 150 мл №1
КРКА
299,70 грн